Dnevni horoskop, Strijelac, 12. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi bi mogla biti naglašena potreba za slobodom i iskrenim emocijama. Jedan razgovor mogao bi otvoriti potpuno novu perspektivu odnosa. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu koja dolazi iz drukčijeg okruženja ili mjesta. Emotivni odnosi mogli bi donijeti više uzbuđenja nego što se očekivalo.

Posao: Na poslovnom planu mogla bi se pojaviti prilika koja će zahtijevati hrabrost i brzo prilagođavanje. Neki planovi mogli bi se mijenjati u posljednjem trenutku, ali bez većih gubitaka. Financijska pitanja pokazivat će prve znakove poboljšanja. Bit će jasno da se trud iz prošlosti počinje isplaćivati.

Zdravlje: Razina energije mogla bi tijekom dana biti vrlo promjenjiva. Organizam će bolje reagirati na kretanje i boravak na otvorenom prostoru. Moguća je kratkotrajna nervoza zbog previše obveza. Navečer bi mogao donijeti osjećaj rasterećenja.