Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 05. 2026.

Ljubav: Emotivni odnosi mogli bi djelovati vrlo intenzivno i nepredvidivo. Kod nekih Škorpiona mogla bi se otvoriti tema ljubomore ili skrivene nesigurnosti. Slobodni bi mogli privući osobu koja nosi snažnu i misterioznu energiju. Strasti će biti naglašene, ali i potreba za potpunom iskrenošću.

Posao: Na poslu bi moglo doći do promjene planova koja će u početku djelovati zbunjujuće. Jedna osoba iz poslovnog okruženja mogla bi pokazati neočekivanu podršku. Financijska situacija postupno će se popravljati kroz manje, ali stabilne pomake. Intuicija će biti vrlo korisna pri donošenju važnih odluka.

Zdravlje: Mogla bi biti prisutna pojačana iscrpljenost zbog emocionalnog opterećenja. Tijelo će tražiti više sna i oporavka. Stres bi se mogao odraziti na probavu ili kvalitetu odmora. Krajem dana moglo bi se pojaviti olakšanje i osjećaj vraćene kontrole.