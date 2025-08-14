USUSRET VELIKOJ GOSPI /

Zavjet, pomoć, simbol nade: Ovdje će se sliti 70.000 ljudi. 'Osjećam da nešto zrači'

Marijanska svetišta diljem Hrvatske pripremaju se za blagdan Velike Gospe, a posebno se iščekuje velika procesija i misno slavlje u Mariji Bistrici. Vjernici iz cijele zemlje već danima pješače, bicikliraju i dolaze različitim prijevoznim sredstvima kako bi se poklonili Majci Božjoj Bistričkoj i zahvalili na uslišanim molitvama.

Unatoč visokim temperaturama koje su se penjale i do 30 stupnjeva, hodočasnici ne odustaju. "Danas sam došao jer je mirnije nego što će biti u petak. Na kraju krajeva, došao sam po mir," kaže jedan od vjernika. Više pogledajte u prilogu

14.8.2025.
8:32
danas.hr
