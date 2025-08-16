Zagora se bori s bedrenicom, u Istri veliki gubici zbog bolesti plavog jezika

NASTAVLJA SE BORBA /

Bolest plavog jezika potvrđena je u Karojbi, istarskom gospodarstvu koje broji oko 135 ovaca i koza. Simptomi su se pojavili iznenada. "Utvrdili smo najprije da životinja više neće konzumirati hranu i piće. Nakon toga puno vremena provodi ležeći, i počinje joj slina na usta, a šepa na jednu nogu", kaže stočar iz Karojbe Ivan Šolić.

Od devet pozitivnih životinja jedna je uginula, a ostale se uspješno liječe antibioticima. Budući da se bolest ne prenosi izravno među životinjama, nego putem komaraca, Šolić je proveo i mjere zaštite protiv prijenosnika.

Isto čine i stočari na kontinentu. "Zaprašujemo oko štale protiv komaraca, jednostavno pazimo, gledamo svaki dan stado da vidimo jel nekaj drugačije nego je to bilo jučer", govori Zoran Marciujuš iz Pušćina. Njegovu farmu s 450 koza bolest zasad zaobilazi, no oprez je pojačan jer se zaraza širi brzo. Više o svemu u priči Maje Lipovščak Garvanović.