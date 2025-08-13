Ukrajina na prekretnici: Hoće li Kijev predati Herson, Pokrovsk i Kramatorsk?

SVI ČEKAJU ALJASKU /

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europski lideri htjeli su osluhnuti kako američki predsjednik Donald Trump diše uoči susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Zelenski je rekao: "Nadamo se da će glavna tema tog sastanka biti hitan prekid vatre. Predsjednik SAD-a to je već više puta naglasio."

Za Kijev je to uvjet za nastavak bilo kakvog dijaloga. Ukrajina je u idućim koracima ipak spremna razgovarati i o teritoriju, potvrdio je njemački kancelar Friedrich Merz, no uz jasne uvjete: "Ukrajina je spremna pregovarati o teritorijalnim pitanjima, ali tada takozvana linija dodira mora biti početna točka. Pravno priznanje okupiranih regija nije predmet rasprave."