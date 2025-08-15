Stručnjak za sigurnost upozorio na najlošiji ishod susreta Trumpa i Putina: Evo što nosi primirje

LIDERI NA ALJASCI /

Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin uskoro se sastaju na samitu u Aljasci gdje će razgovarati o ratu u Ukrajini. Bit će to njihov prvi susret u šest godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene. Sastanak bi trebao početi u 21.00 po srednjoeuropskom vremenu, a potom se očekuje zajednička press konferencija.

Goruću temu za RTL Danas je komentirao stručnjak za sigurnost, Mirko Bilandžić. Prvi susret američkog i ruskog nakon početka rata u Ukrajini, Bilandžić naziva “iznenađenjem samim po sebi”. Prema njegovim riječima, ovaj sastanak predstavlja odmak od dosadašnje retorike u kojoj su se dvije zemlje međusobno proglasile “neprijateljem broj jedan”.

“Riječ je o nastavku jedne konstruktivne opcije dijaloga između dviju supersila koja se događa posljednjih mjeseci, a koja uključuje i niz pitanja izvan samog ukrajinskog rata”, ističe Bilandžić. Prema Bilandžiću, moguća su tri, u potpunosti predvidiva, ishoda večerašnjeg summita.

Prvi je da sastanak završi bez ikakvog konkretnog rezultata. Drugi je da Rusija odbije američke zahtjeve, što bi Washington potom iskoristio za daljnju izolaciju Moskve, uvođenje dodatnih sankcija i nastavak potpore Ukrajini. Treći ishod, koji Bilandžić smatra najlošijim, bio bi dogovor o primirju i prekidu oružanih djelovanja, uz priznavanje okupiranih teritorija i rezultata rata. Više o svemu doznajte u razgovoru s Mirkom Bilandžićem.