'BITAN JE I ZA EUROPU' /

Što možemo očekivati na sastanku u Washingtonu? Stručnjak: 'Razgovor s Zelenskim bit će manje ugodan'

Francuska, Italija, Njemačka, Britanija, Finska, Poljska, uz Europsko vijeće i Komisiju u zajedničkoj izjavi poručuju da pozdravljaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča rusku agresiju i postigne pravedan i trajan mir. Napominju da Ukrajina mora dobiti čvrsta sigurnosna jamstva. Stoje uz Kijev, a sankcije Moskvi, poručuju - i dalje moraju ostati!

O ovoj temi razgovarali smo s profesorom Goranom Badnovom

16.8.2025.
20:12
RTL Danas
Donald TrumpVolodimir ZelenskiGoran Bandov
