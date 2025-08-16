Što možemo očekivati na sastanku u Washingtonu? Stručnjak: 'Razgovor s Zelenskim bit će manje ugodan'

UDARNI TURISTIČKI VIKEND /
Kod nekih se sezona bliži kraju, ali ne i kod njih! Gužve su na svakom koraku, pogledajte prizore
Francuska, Italija, Njemačka, Britanija, Finska, Poljska, uz Europsko vijeće i Komisiju u zajedničkoj izjavi poručuju da pozdravljaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča rusku agresiju i postigne pravedan i trajan mir. Napominju da Ukrajina mora dobiti čvrsta sigurnosna jamstva. Stoje uz Kijev, a sankcije Moskvi, poručuju - i dalje moraju ostati!
O ovoj temi razgovarali smo s profesorom Goranom Badnovom