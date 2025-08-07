Splićani bijesni zbog broda s azbestom, oglasio se Državni inspektorat

ON JE I DALJE TU /

U Brodosplitu su počeli radovi na talijanskom putničkom brodu na kojem se nalaze azbestni paneli, zbog čega Splićani danima prosvjeduju.Iako iz splitskog škvera uvjeravaju da štetnih čestica u zraku nema niti će ih biti, ekološki aktivisti najavljuju nove akcije. U međuvremenu, oglasio se i Državni inspektorat. Kažu kako je utvrđeno da postupak demontaže spornih panela još nije počeo i da se na brodu izvode radovi premještanja namještaja. Upozorili su da se opasni azbestni otpad ne može zbrinuti u Hrvatskoj. Više pogledajte u prilogu reporterke Dragane Eterović