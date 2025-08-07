DRAMA NA MORU /

Spašavanje Talijana kod Istre: 'Nisu znali gdje su, bila je to utrka s vremenom'

Akcija spašavanja talijanskog bračnog para koji je doživio havariju uz obalu Istre bila je prava drama na otvorenom moru. Satima su plutali na buri i velikim valovima, dok ih nije uočila hrvatska vojska – iz zraka, uz pomoć zrakoplova Obalne straže.

O tome koliko su ovakve akcije česte i koliko su zahtjevne, reporterka RTL-a Danas Maja Brkljača, posjetila je Nacionalnu središnjicu za traganje na moru, gdje je razgovarala s Damianom Dundovićem, načelnikom Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe.

 

 

7.8.2025.
20:00
