Smirivanje vremena donosi sve više temperature: Uskoro stiže novi toplinski val

Nakon ovog nedavnog osvježenja što zbog kiše, što jake i olujne bure, vrijeme će od danas biti stabilnije, sunčanije, ali opet i toplije!

Jutro će biti sunčano u cijeloj zemlji. Na Jadranu još i dosta vjetrovito iako će bura oslabjeti na umjerenu, podno Velebita pa i Biokova, bit će još jakih udara. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti spustit će se na samo 10-ak stupnjeva u gorskom dijelu, 13 do 15 u ostatku unutrašnjosti dok će na Jadranu biti topla noć, između 20 i 24 stupnja.

