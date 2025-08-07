RASTU TEMPERATURE /

Smirivanje vremena donosi sve više temperature: Uskoro stiže novi toplinski val

Nakon ovog nedavnog osvježenja što zbog kiše, što jake i olujne bure, vrijeme će od danas biti stabilnije, sunčanije, ali opet i toplije!

Jutro će biti sunčano u cijeloj zemlji. Na Jadranu još i dosta vjetrovito iako će bura oslabjeti na umjerenu, podno Velebita pa i Biokova, bit će još jakih udara. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti spustit će se na samo 10-ak stupnjeva u gorskom dijelu, 13 do 15 u ostatku unutrašnjosti dok će na Jadranu biti topla noć, između 20 i 24 stupnja.

Više u videu...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.8.2025.
6:43
Ana Bago Tomac
Vremenska PrognozaVrijemeVrijeme Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx