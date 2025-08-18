Rastu naknade za bolovanje, evo što to znači za radnike

NOVOSTI U ZDRAVSTVU /

Dobre vijesti dolaze za osiguranike HZZO-a jer naknada za bolovanje raste za više od 400 eura i sada iznosi maksimalnih 995 eura. Dio je to izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 1. kolovoza, a vidjet će se na plaćama u rujnu. Uz izmjene u naknadi za bolovanja promjena se tiče i obveze tromjesečnog javljanja u najbližu HZZO ispostavu. Povećava se i naknada za troškove prijevoza pacijenta i iznosi 11 centi po kilometru.

Rukovoditeljica Odjela za normativne poslove zdravstvenog osiguranja Dijana Vuksan dala je detalje: "Najniži iznos naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad povećao se sa 110 na 353 eura, a najviši iznos naknade plaće povećao se sa 565 na 995 eura. Važno je naglasiti da je 995 eura limit i ostvarit će ga oni čija naknada plaće prelazi taj iznos. Ne znam hoće li biti više bolovanja, ali HZZO je ovlašten i dužni smo provoditi kontrole i one će se odvijati kao i do sada."

Više pogledajte u videu.