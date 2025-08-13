Počinje era novog Maksimira, kreće se prema rušenju- mi smo provjerili u kojoj je fazi Kranjčevićeva

NOGOMETNA RENESANSA /

Kako srušiti stadion u Maksimiru da bi se do 2029. izgradio novi? Za to je Grad Zagreb raspisao natječaj vrijedan 100 tisuća eura, u kojem se traži detaljno razrađen projekt za uklanjanje legendarnog Dinamova stadiona površine oko 50 tisuća četvornih metara.

Rok je tri mjeseca, a inženjerski izazov nije nimalo lak jer projekt mora definirati svaki korak demontaže – od metoda rušenja, zaštite okolnih objekata i Maksimirske ceste do recikliranja materijala. Inače, novi stadion će imati kapacitet od 35 tisuća mjesta i stajat će oko 175 milijuna eura, što će pola-pola financirati Vlada i Grad.Preduvjet za početak radova na Maksimiru je gotov stadion u Kranjčevićevoj.

Antonio Huljev iz Gradskog ureda za obnovu rekao je da radovi teku sukladno projektiranim, tj. ugovorenim rokovima i sukladno dinamičkom planu. "Stari stadion je srušen. Na njegovom mjestu trenutno se izvode temelji ispod svih tribina i uređenje prometnica". Završetak se očekuje po planu za 14 mjeseci. Više pogledajte u prilogu