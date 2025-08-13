Pionir poduzetništva na Mjesecu je Hrvat, nevjerojatno što je napravio Igor Bobek

NEBO NIJE GRANICA /

Četvero astronauta - Japanac, Rus i dvojica Amerikanaca, nedavno se vratilo na Zemlju nakon pet mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici, sletjevši u Tihi ocean kraj obale San Diega. No, u priči o svemiru ovih dana posebno se ističe jedan Hrvat. Riječ je o Igoru Bobeku koji je prvi na svijetu službeno otvorio tvrtku na Mjesecu.

"Ono što sam ja napravio je zapravo otvorio digitalni ured. To je dozvoljeno, odnosno nije zabranjeno međunarodnim sporazumima. Ne smijete ništa posjedovati u smislu infrastrukture, zemljišta i to. Ali se nitko tu nije baš sjetio digitalnih ureda, pa sam se ja toga sjetio i na taj način otvorio prvu firmu", kaže Bobek.

Gost RTL Direkta Ivana Skorina pojasnio je postupak otvaranja firme na Mjeesecu. "Uzeo sam dva dokumenta o osnivanju i ovjerio ih kod javnog bilježnika. I to sam poslao na Mjesec u sklopu digitalnog ureda – odnosno prostor na hard disku, na lenderu koji je sletio službeno na Mjesec. Riječ je o Blue Ghost lenderu tvrtke Firefly, a mali dio hard diska, svega nekoliko kilobajta, sada predstavlja njegov digitalni ured i adresu na Mjesecu", kazao je. Više saznajte u prilogu.