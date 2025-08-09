Padaju rekordi, divljaju cijene mesa: 'Ubrzan je porast i u Hrvatskoj'

PORAZNA STATISTIKA /

Ponovno padaju rekordi, a ovog puta u cijeni mesa. Svjetsko tržište bilježi najskuplje meso otkad se vodi službena statistika. S obzirom na to da je ključ domaća proizvodnja, sve dok sami ne proizvedemo dovoljno plaćat ćemo onoliko koliko odrede drugi.

Interesa za domaću proizvodnju nema jer je proizvodnja skupa, a zarada mala. Mnogi odustaju zbog visokih troškova, a s druge strane i zbog velike konkurencije iz uvoza.

O ovoj temi smo razgovarali smo u RTL-u Danas s konzultanticom za poljoprivredno-prehrambenu industriju Zvjezdanom Blažić koja kaže da poslovično u Hrvatskoj cijene rastu čak i nešto više nego što je to na europskom nivou.

"Imali smo porast cijena hrane u srpnju u odnosu na godinu ranije, visokih 6,6 posto, a u EU je bilo oko 4 posto. Također već se trend vidi zadnjih par mjeseci da je ubrzan porast cijena hrane i globalno i u Hrvatskoj", rekla je.