Meteorologinja prognozirala kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

VRHUNAC LJETA /

Nalazimo se u polju visokog tlaka zraka, a po visini nam stiže topao zrak pa će vrućina obilježiti i dane pred nama, osobito će izražena biti uz obalu. U nedjelju od jutra sunčano i vedro, ujutro u većini kopnenih predjela i sasvim mirno, a na moru će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji prema sredini dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na Jadranu oko 25 stupnjeva, a u unutrašnjosti većinom od 14 do 19 stupnjeva. U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano, nebo će i dalje biti vedro, a temperatura će biti još malo viša u odnosu na današnju, često oko 35, a mjestimice moguće i nešto iznad toga pa je na snazi narančasto upozorenje Meteoalarma DHMZ-a. Više pogledajte u prilogu