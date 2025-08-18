NEVJEROJATNO KRAJ RIJEKE /

Kapitalac pred pragom, pored kanti majka s 15 praščića

Naselje Cernik u općini Čavle ponad Rijeke postao je pravi zvjerinjak - barem ako je suditi prema priči našeg čitatelja Sebastijana Linića (38) koji nam je poslao nevjerojatan video.

Kamerom usred noći uhvatio je obitelj divljih svinja, krmaču i praščiće kako kopaju po žutoj kanti za plastični otpad, očito tražeći nešto fino za jesti.

'Snimio sam to između 2 i 3 ujutro. Prije mjesec dana kad je bila velika suša, dolazile su svaku noć. Nakotile su se i more ih je u posljednje vrijeme', kaže nam Sebastijan i dodaje da su divlje svinje stalno tu, cijelo ljeto, doslovno kraj njegove kuće. Kako to izgleda pogledajte u videu koji je snimio. 

 

18.8.2025.
16:33
danas.hr
Divlje SvinjeCernikRijeka
