VELIKA OBEĆANJA, ALI... /

Kako riješiti gužve u Gradu Splitu? Pitali smo gradonačelnika, evo što kaže

Još jedan udarni turistički vikend, koji je počeo ranije zbog Blagdana Velike Gospe, a donio je pojačani promet na autocestama, zastoje i kolone. Gužve i u splitskoj trajektnoj luci, gdje su uvedene izvanredne linije, a da će sezona potrajati najavljuju i u zračnoj luci. 

Misle li i kako u gradu riješiti ove gužve koje se znamo u Splitu stvaraju godinama ljeti, pogotovo vikendima. S gradonačelnikom Tomislavom Šutom, razgovarala je reporterka RTL-a Danas.  Više pogledajte u videu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.8.2025.
20:58
Dragana Eterović
Tomislav ŠutaSplitGužve Split
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx