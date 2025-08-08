Kako je tržnica postala luksuz i pada li im promet na štandu?

RTL DIREKT ISTRAŽUJE /

Grah, češnjak 10. Mahune sedam eura. Cherry rajčica sočna fina šest, doduše može se naći i jeftinije – ali ako hoćete neku tako tako. Blitva, marelice pet eura – jedna lijepa breskva je kao dvije tramvaj karte. Ovo su stvarne aktualne cijene na štandovima u Zagrebu, možete ih i sami guglati na trznice-zg.hr. Na tržnicama na obali to zna biti još i više. Dosta više. I znate što - to nije skupo. Znam da, šokirani ste sad. Ali nije. Nije za neke, a dok ima nekih, bit će i tih cijena. Prodavači ne kukaju da im je promet pao. Borko Brunović i Direkt špeceraj