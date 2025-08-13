Isto gorivo, na nekim pumpama i 11 eura razlike po spremniku!

CIJENE ŠOKIRAJU VOZAČE /

Već mjesec dana o cijenama goriva umjesto Vlade odlučuju trgovci i distributeri. Unatoč strahovima da će cijene naglo skočiti, to se nije dogodilo. Gorivo u Hrvatskoj i dalje je u prosjeku jeftinije nego u mnogim zemljama Europske unije

Suprotno svim strahovima, iako tržište slobodno vozi, cijene goriva ostale su, barem za sada, u istoj traci. Scenarij drastičnog poskupljenja nije se ostvario.

Krešimir Leskovar iz Zagreba bojao se da će se cijene dignuti u nebo, međutim nisu: "Cijene su ostale na solidnoj razini. Ja mislim da su prihvatljive."

