50 GODINA PARNOG VALJKA /

Hus i Igor otkrili za Direkt tajne koje publika još nije čula

Uoči velike turneje, Hus i Igor otkrivaju svoje najdraže pjesme, prisjećaju se legendarnog Akija i otkrivaju što nas čeka u Pulskoj areni!

Od retrospektive legendarnih hitova do ekskluzivnog pogleda iza kulisa – saznajte kako bend koji traje pola stoljeća još uvijek živi za glazbu i nastupe. Hus i Igor govore o izazovima, nostalgiji i strasti koja ih pokreće, ali i o tome kako je svirati bez Akija.

Pogledajte video intervju uoči njihovog koncerta u Akiju dragoj Puli. 

14.8.2025.
22:18
RTL Direkt
Parni ValjakPulaKoncert
