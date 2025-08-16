'BADAVA SE PREMIJER HVALI' /

Gdje je u Hrvatskoj potrošačka košarica najpovoljnija? 'Moramo previše dati za hranu i režije'

Gdje je u Hrvatskoj potrošačka košarica najpovoljnija? Generalno: četveročlana obitelj za osnovnu prehranu i higijenu mjesečno treba izdvojiti oko 500 eura. U srpnju je potrošačka košarica bila najskuplja u Istarskoj županiji: 498 eura, tek neznatno jeftiniji bili su Grad Zagreb i Primorsko-goranska županija, a najpovoljnije su prošli stanovnici Sisačko-moslavačke županije - 477 eura. 

U prilogu pogledajte što kažu iz hrvatske udruge za zaštitu potrošača, koji su i objavili ove podatke. 

16.8.2025.
16:51
RTL Danas
Potrošačka KošaricaHrvatskaCijene
