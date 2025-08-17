Europa poziva na čvrst stav prema Rusiji, ali ima li pravu moć? Božo Kovačević: 'Očito da nema'

SVI SU SVJESNI TOGA /

Sutra u Bijelu kuću s ukrajinskim predsjednikom stižu i ključni europski čelnici. Osim pitanja mira u Ukrajini američko-ruski summit na Aljasci ponovno je otvorio i pitanja moći, interesa i globalne pozicije Europske unije. Iako bez konkretnog rješenja susret Putina i Trumpa pokrenuo je niz diplomatskih izazova koji se nastavljaju sutra u Washingtonu. O potrazi za mirom razgovarli smo s bivšim veleposlanikom u Rusiji Božom Kovačevićem. Cijeli razgovor pogledajte u videu