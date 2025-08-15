OVO SU DETALJI /

Europa kreće u zabranu neprirodnog križanja pasa

Europski parlament nedavno je usvojio rezoluciju kojom predlaže zabranu uzgoja životinja s ekstremnim tjelesnim osobinama, a ponajprije se to odnosi na popularne pasmine poput mopsa i buldoga.

I dok aktivisti za zaštitu životinja pozdravljaju taj potez, uzgajivači smatraju da se problemi se mogu izbjeći odgovornim pristupom, a zabrana može dovesti do suprotnog učinka. 

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Laure Damnjanović Šalamon 

15.8.2025.
10:09
RTL Danas
Psi
