OVO SU DETALJI /

Europski parlament nedavno je usvojio rezoluciju kojom predlaže zabranu uzgoja životinja s ekstremnim tjelesnim osobinama, a ponajprije se to odnosi na popularne pasmine poput mopsa i buldoga.

I dok aktivisti za zaštitu životinja pozdravljaju taj potez, uzgajivači smatraju da se problemi se mogu izbjeći odgovornim pristupom, a zabrana može dovesti do suprotnog učinka.

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Laure Damnjanović Šalamon