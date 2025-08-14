Ekstremni uvjeti slomili ratare, Hrvoje pokazao tužan prizor

nije dobro /

Ekstremni vremenski uvjeti - visoke temperature i suša pogađaju sve proljetne ratarske kulture. Poljoprivrednici su posebno zabrinuti zbog kukuruza koji u Hrvatskoj neće donijeti očekivani prinose, a ni prihode.

Na poljima kukuruza već se na prvi pogled vidi da nije dobro. "Vidi se da su listovi uvrnuli unutra kako bi se biljka branila od suše, vidi se da se on lagano već potpaljuje. Listovi se suše po rubovima, zemlja je ispucana, a na to sve ne može on dati ni kvalitetan prinos ni urod. Jedan klip koji je manji, vidi se da je i takozvano krezav - ovo su zrnca koja nisu oplođena", pokazuje nam Hrvoje Filipović, poljoprivrednik iz Županje. Više pogledajte u prilogu