JURILICE I KOKAIN /

Dron, ljestve i specijalci: Ovako je pala kriminalna ekipa u Varaždinu!

Filmsko uhićenje odvijalo se jučer u Varaždinu, nakon što su locirali skrovište kradljivca skupih automobila. 

Interventna postrojba policije temeljito se pripremila za akciju. U munjevitom upadu u kuću kroz razbijeni prozor savladali su ga bez pružanja otpora. Policija sumnja kako je prošlog mjeseca ukrao skupocjeni automobil vrijedan 110.000 eura.

Koristio ga je s ukradenim registarskim pločicama, te s još jednim suradnikom iz jedne trgovine je ukrao 6000 eura. Prilikom pretresa u skrovištu lopova su pronađeni kokain i marihuana.

Razgovarali smo sa Sinišom Vukom, zapovjednikom Interventne jedinice policije PU varaždinske, koji je otkrio detalje ove spektakularne akcije. Više pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.8.2025.
20:34
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx