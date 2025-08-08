Dron, ljestve i specijalci: Ovako je pala kriminalna ekipa u Varaždinu!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

JURILICE I KOKAIN /

Filmsko uhićenje odvijalo se jučer u Varaždinu, nakon što su locirali skrovište kradljivca skupih automobila.

Interventna postrojba policije temeljito se pripremila za akciju. U munjevitom upadu u kuću kroz razbijeni prozor savladali su ga bez pružanja otpora. Policija sumnja kako je prošlog mjeseca ukrao skupocjeni automobil vrijedan 110.000 eura.

Koristio ga je s ukradenim registarskim pločicama, te s još jednim suradnikom iz jedne trgovine je ukrao 6000 eura. Prilikom pretresa u skrovištu lopova su pronađeni kokain i marihuana.

Razgovarali smo sa Sinišom Vukom, zapovjednikom Interventne jedinice policije PU varaždinske, koji je otkrio detalje ove spektakularne akcije. Više pogledajte u videu