Crveno upozorenje! U Dalmaciji temperature i do 40 stupnjeva

I idućih dana pod utjecajem toplinskog vala, posebno neugodno će biti uz obalu, dok će u unutrašnjosti danas biti manje vruće.

U novi tjedan ulazimo suncem i vedrinom. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, uz obalu umjerena i jaka bura, pod Velebitom s olujnim udarima. Minimalna temperatura u unutrašnjosti oko 20 stupnjeva, a na Jadranu još neugodnije, tu će biti između 24 i 29 stupnjeva. U Dalmaciji nebo bez oblaka, sredinom dana će zapuhati slab do umjeren vjetar s mora, navečer opet bura. Dnevna temperatura većinom od 34 do 38, 39, lokalno i oko 40 stupnjeva, ali srećom more nije prezagrijano pa se osvježenje od ovih vrućina barem može potražiti na plažama. Cijelu prognozu pogledajte u videu