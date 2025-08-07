Brzodjelujući inzulin nedostupan, ljudi u panici: Doznali smo kad napokon stiže u ljekarne

KRIVI SU TURISTI? /

Nestašica inzulina u ljekarnama diljem Hrvatske. Bez tih lijekova osobe s dijabetesom tipa 1 ne mogu živjeti. U Ministarstvu zdravstva kažu da saznanja o nestašici nemaju jer u Halmed nisu stigle nikakve prijave da lijekova nedostaje, a za eventualnu pojačanju potrošnju krive turističku sezonu. Detalje Maja Lipovšćak Garvanović doznala je u razgovoru s Anom Soldo, predsjednicom ljekarničke komore. Više pogledajte u videu