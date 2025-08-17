Beogradski profesor o 'diktaturi mafijaškog režima': 'Moramo se obraniti od Vučićevog državnog udara'

KAOS NA ULICAMA /

Srbija se umiriti ne može, poručuju prosvjednici u novom valu protuvladinih demonstracija. U Valjevu, gdje je održan najmasovniji skup, demolirane su prostorije vladajuće Srpske napredne stranke, lokalne uprave, suda i tužiteljstva. Uhićeno je 18 ljudi. Prosvjed je potaknut brutalnošću policije na prethodnom skupu kada je pretučeno više ljudi. Incidenti i u Novom Sadu i Beogradu. Policija je bacala suzavce. Snimljen je i čovjek koji vadi pištolj, a za pojasom mu je policijska značka. Glavni zahtjev prosvjednika ostaje raspisivanje prijevremenih izbora. Sve je počelo nakon smrti 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom kolodvoru koji je bio obnovljen, a još nitko nije odgovarao. O kaosu u Srbiji, ponašanju vlasti prema prosvjednicima i mogućem izlasku iz političke krize, za RTL Danas govori profesor s beogradskog Fakulteta dramskih umjetnosti i filmski režiser Stevan Filipović