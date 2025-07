Nakon debakla u Wimbledonu, treći tenisač svijeta tražit će pomoć Rafaela Nadala

Treći tenisač svijeta Alexander Zverev koji je imao razočaravajuć nastup na Wimbledonu, gdje je poražen u prvom kolu, a njemačka televizija Sky je u ponedjeljak objavila da će 28-godišnji Nijemac pokušati napraviti napredak u karijeri uz pomoć obitelji Nadal.

Novinar Skya Paul Haeuser je na platformi X objavio da bi Toni Nadal mogao postati novi trener najboljeg njemačkog tenisača, a njegov nećak Rafael Nadal bi sudjelovao u ulozi svojevrsnog mentora.

Pomoć na mentalnom planu je nužna

Sky je objavio snimke treninga koje je Zverev imao s Tonijem Nadalom u Akademiji Rafaela Nadala na Mallorci.

Nedvojbeno jedan od najtalentiranijih tenisača u svojoj generaciji, 28-godišnji Nijemac je u Tokiju 2021. osvojio zlatnu olimpijsku medalju, ali je izgubio sva tri finala na Grand Slam turnirima.

Nakon poraza u Wimbledonu govorio je o mentalnim poteškoćama i da razmišlja o stručnoj pomoći. Rekao je i da planira napraviti određene promjene te da se nada da će znati nešto više krajem mjeseca, kad će ponovno biti u akciji na turniru Masters 1000 serije u Torontu.

Potreban mu je netko tko će mu pomoći da napravi iskorak

Zvereva je kroz veći dio karijere trenirao njegov otac, a brat Mischa je imao ulogu menadžera, savjetnika i sparing-partnera. Njemački teniski velikan Boris Becker je mišljenja da bi promjena u stručnom stožeru mogla pomoći Zverevu.

"Otac i brat su učinili odličan posao, ali nije bilo dovoljno za završni korak. Ostaje dojam da protiv najboljih igrača uvijek igra na isti način i nada se dobrom rezultatu", izjavio je Becker.

Zverev je to odbacio, ali Becker je dodao da se treneri angažirani izvan obitelji, kao što su Juan Carlos Ferrero, Ivan Lendl, David Ferrer i Sergi Bruguera, nisu dugo zadržali na toj poziciji.

