Zastrašujuće scene: Poznati tenisač se srušio na terenu! Cijeli stadion je zanijemio

Situacija na meču turnira ATP 1000 Cincinnati ozbiljno je zabrinula gledatelje, ali i organizatore pa na kraju i ostale tenisače na turniru. Francuz Arthur Rinderknech i Kanađanin Felix Auger Aliassime igrali su šesnaestinu finala, a u drugom setu Francuz se srušio na tlo nakon što mu pozlilo zbog velike vrućine.

Glavni sudac je brzo skočio sa svog stolca i pohitao prema njemu, a u pomoć je potrčao i Kanađanin Auger Aliassime. Rinderknech je u padu ostao s ručnikom preko lica i sve je izgledalo strašno, no vrlo brzo stigla je i liječnička pomoć.

Zastrašujuće scene obilaze svijet, a Francuz je i predao meč koji je prekinut pri rezultatu 7-6(4), 4-2 za Kanađanina.

Rinderknech je 70. igrač svijeta i prije manje od mjesec dana je napunio 30 godina, dok je Auger Aliassime 28. na ATP ljestvici i prije tri dana je napunio 25 godina.

Zasad nema detaljnijih informacija, no za očekivati je kako će se Rinderknech oporaviti dok ostaje za vidjeti hoće li i kako reagirati organizatori u pokušaju bolje zaštite igrača.