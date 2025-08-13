Prije 25 godina osvojila je US Open, a sada ćemo je ponovno gledati u glavnom ždrijebu

Američka teniska zvijezda Venus Williams (45) dobila je pozivnicu za nastup na posljednjem Grand Slam turniru sezone, US Openu, objavili su organizatori.

Bivša najbolja tenisačica svijeta dva puta je u singlu slavila na US Openu (2000, 2001), te dva puta u ženskim parovima, oba puta u paru s dvije godine mlađom sestrom Serenom (1999, 2009).

Posljednji put je igrala u glavnom ždrijebu US Opena u pojedinačnoj konkurenciji 2023. godine, izgubivši u prvom kolu od Belgijanke Greet Minnen.

Najstarija pobjednica u zadnjih 21 godinu

Venus se na teniske terene vratila prošlog mjeseca u Washingtonu odigravši svoj prvi meč u 16 mjeseci i ostvarivši svoju prvu pobjedu u pojedinačnoj konkurenciji u gotovo dvije godine.

U prvom kolu je slavila protiv sunarodnjakinje Peyton Stearns, čime je postala najstarija igračica koja je osvojila meč u pojedinačnoj konkurenciji WTA Toura u više od 21 godinu. U drugom kolu je izgubila od Poljakinje Magdalene Frech.

Prošlog tjedna je dobila i pozivnicu za Cincinnati izgubivši u prvom kolu od Španjolke Jessice Maneiro.

Pozivnice za US Open dobile su i Amerikanke Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman i Alyssa Ahn, Francuskinja Caroline Garcia, te Australka Talia Gibson.

U muškoj konkurenciji "wild cards" dobili su Amerikanci Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic i Darwin Blanch, Francuz Valentin Royer i Australac Tristan Schoolkate.

US Open traje od 24. kolovoza do 7. rujna.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna Diana Prćić donosi najnovije informacije iz svijeta tenisa