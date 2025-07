Pratimo meč dva ranjena lava za finale Wimbledona koji očekuje cijeli svijet

Wimbledon, polufinale

Jannik Sinner - Novak Đoković

0:0

Uživo

Meč će početi kada završi prvo polufinale između Taylora Fritza i Carlosa Alcaraza, ne prije 17 sati.

Najava

Novak Đoković i Jannik Sinner bore se za veliko finale Wimbledona. Obojica su ranjeni, Đokovića muči koljeno, a u meču s Cobollijem nezgodno je pao nakon klizanja i potencijalno povrijedio preponu. Zbog toga je propustio trening dan prije polufinala, ali neslužbene informacije kažu da je danas normalno trenirao.

Sinner je povrijedio lakat u osmini finala protiv Dimitrova, ali oba tenisača će nesumnjivo dati sve od sebe u meču kojeg s nestrpljenjem očekuje cijeli svijet.

Sinner je pobijedio u posljednjih pet međusobnih susreta uključujući i polufinale Roland Garrosa prije nešto više od mjesec dana. Prije toga je Đoković bio uspješniji.

