Goranov tenisač u vezi je o kojoj priča svijet: 'Sve je počelo jednom porukom'

OBOŽAVAJU SE: Paula Baodosa i Stefanos Tsitsipas. Zaljubljeni do ušiju.

KAKO JE SVE POČELO? Romaca je počela u Rimu tijekom Italian Opena u svibnju 2023. godine. Kako je Tsitsipas kasnije otkrio u razgovoru s fanovima na US Openu, napravio je okladu sam sa sobom.

SVOJEDOBNO JE REKLA: "Ovo me podsjeća na priču Marije i Grigora, gdje upoznaš pravu osobu, ali možda u krivo vrijeme. Pomalo je tako", kazala je za AS.

LJUBAV CVIJETA: Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas provode vrijeme zajedno kad god to mogu.

Stefanos Tsitsipas počinje tenisku suradnju s legendarnim Goranom Ivaniševićem, a zvijezda iz Grčke iza sebe ima vrlo zanimljiv privatni život. Ljubi godinu dana stariju Španjolku i nekad drugu tenisačicu svijeta, Paulu Badosu. U jednom TikTok izazovu, Badosa je potvrdila da je Tsitsipas romantičniji u vezi, da je prvi rekao "volim te" i inicirao prvi poljubac. Njihovu vezu podržavali su i prijatelji, a mediji pišu kako je njihova ljubav velika.

"To je prava ljubavna priča godine, tako je lijepa i jako sam sretna sam zbog Paule", izjavila je svojedobno tenisačica Arina Sabaljenka protiv koje je Paula igrala.

Tko je Paula Badosa?

Paula Badosa Gibert španjolska je profesionalna tenisačica koja je privukla pažnju svjetske javnosti svojim snažnim udarcima, mentalnom čvrstinom i impresivnim rezultatima. Rođena u New Yorku, ali odrasla u Španjolskoj, Badosa je dosegnula 2. mjesto na WTA ljestvici u travnju 2022. godine, osvojila četiri WTA naslova, uključujući prestižni Indian Wells Masters, te ostvarila svoj najbolji Grand Slam rezultat plasmanom u polufinale Australian Opena 2025. Njen put obilježen je brzim usponom, borbom s ozljedama, ali i spektakularnim povratkom u vrh svjetskog tenisa.

Rani život i juniorski uspjesi

Rođena 15. studenog 1997. u Manhattanu, New York, Paula Badosa kći je španjolskih roditelja, Mireie Gibert Baró i Josepa Badose Codolara, koji su oboje radili u modnoj industriji. Obitelj se preselila u Barcelonu kad je Paula imala sedam godina, gdje je počela igrati tenis u klubu Tennis d'Aro. Kako bi napredovala, s 14 godina preselila se u Valenciju, da bi se s 17 vratila u Barcelonu.

Kao juniorka, Badosa je pokazala veliki potencijal, dosegnuvši 8. mjesto na svjetskoj rang listi. Vrhunac njene juniorske karijere bio je osvajanje Roland Garrosa za juniorke 2015. godine. Govori tečno španjolski, katalonski, engleski i malo francuskog, a kao svoje teniske idole iz djetinjstva navodi Rafaela Nadala i Mariju Šarapovu. Zanimljivo je da je kao dijete razmišljala o karijeri modela, slijedeći roditeljske stope, te je otvoreno govorila o svojoj borbi s depresijom i anksioznošću.

"Ljudi su pričali o meni kao da sam sljedeća velika stvar, sljedeća Marija Šarapova. Bila sam pod neviđenim pritiskom, kao da moram pod mus postati legenda, govorila si da sljedeće godine moram biti među Top 10 igrač. Život nije imao puno smisla jer još od svoje sedme godine moj san je bio biti profesionalna tenisačica. Bilo je jako loše. Nisam htjela ići na teniski teren", rekla je svojedobno Paula Badosa.

Profesionalna karijera

Badosa je debitirala na profesionalnoj sceni 2012. godine, a prvi značajniji iskorak napravila je 2015. dobivši pozivnicu za Miami Open, gdje je ostvarila prve pobjede na WTA Touru. U top 100 probila se 2019. godine nakon dobrih rezultata na turnirima poput Palerma i Karlsruhea. Godina 2020. donijela joj je prvi plasman u osminu finala Grand Slam turnira, na Roland Garrosu, gdje je pobijedila bivše Grand Slam pobjednice Sloane Stephens i Jeļenu Ostapenko.

Prava eksplozija dogodila se 2021. godine. Nakon polufinala Mastersa u Madridu (prva Španjolka kojoj je to uspjelo) i prvog WTA naslova u Beogradu, uslijedio je četvrtfinale Roland Garrosa. Iste godine predstavljala je Španjolsku na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje je stigla do četvrtfinala, ali je morala predati meč zbog iscrpljenosti uzrokovane vrućinom. Kruna sezone bio je trijumf na Indian Wells Mastersu, turniru kategorije WTA 1000, gdje je u epskom finalu svladala Victoriju Azarenku. Taj uspjeh lansirao ju je u Top 10 i osigurao joj nastup na WTA Finalsu, gdje je stigla do polufinala.

Početkom 2022. osvojila je turnir u Sydneyu i nakon Australian Opena dosegla tadašnji renking karijere, 6. mjesto. U travnju 2022., pobjedom protiv Ons Jabeur u Stuttgartu, osigurala je ulazak na 2. mjesto WTA ljestvice.

Stil igre i usporedbe

Badosa je poznata kao agresivna igračica s osnovne linije, čija se igra temelji na izuzetno snažnom servisu i razornim udarcima. Servis, koji doseže brzine i do 196 km/h, smatra svojim omiljenim udarcem i glavnim oružjem. Iako joj je dvoručni bekend najjači udarac s osnovne linije kojim dominira i osvaja mnogo poena, i njen forhend je moćan, često s karakterističnim 'buggy-whip' zamahom. Unatoč agresivnom stilu, Badosa posjeduje i zavidne obrambene vještine, brzinu i pokretljivost. Zbog stila igre, mentalne čvrstoće, fizičkog izgleda i sličnosti u mehanici servisa, često je uspoređuju s njenim idolom, Marijom Šarapovom.

Izazovi s ozljedama i povratak godine

Godina 2023. bila je izuzetno teška za Badosu. Nakon solidnog početka sezone, stres fraktura kralježnice zadobivena tijekom turnira u Rimu prisilila ju je na dugu pauzu. Propustila je Roland Garros, a nakon kratkog povratka na Wimbledonu, morala je prekinuti sezonu zbog bolova u leđima, što je rezultiralo padom izvan prvih 60 na WTA ljestvici.

Međutim, 2024. godina donijela je nevjerojatan povratak. Unatoč stalnim problemima s kroničnom ozljedom leđa, koja je zahtijevala posebne tretmane, Badosa je pokazala iznimnu otpornost. Nakon pada na 140. mjesto u svibnju, uslijedio je preokret. Osvojila je svoj četvrti naslov karijere u Washingtonu (WTA 500), igrala polufinala Masters 1000 turnira u Cincinnatiju i Pekingu, te četvrtfinale US Opena. Sezonu je završila kao 12. igračica svijeta, zasluživši nagradu WTA za povratnicu godine (Comeback Player of the Year). Fantastičnu formu potvrdila je na početku 2025., plasmanom u polufinale Australian Opena, izbacivši u četvrtfinalu prvu nositeljicu Coco Gauff, čime se vratila među Top 10 igračica svijeta.

Privatni život i aktivnosti izvan terena

Paula Badosa živi u Dubaiju, ali posjeduje kuću i u Španjolskoj. Poznata je njena veza s grčkim tenisačem Stefanosom Tsitsipasom; par je nakratko prekinuo u svibnju 2024., ali su ubrzo obnovili vezu. Badosa je ambasadorica brendova poput Nike i Wilson, te španjolske energetske tvrtke Iberdrola. Aktivna je na društvenim mrežama, a pojavila se i u dokumentarnoj seriji "Break Point". Krajem 2024., nakon katastrofalnih poplava u Valenciji, najavila je donaciju polovice svoje zarade s BJK Cupa pogođenima.

Paula Badosa nastavlja graditi svoju karijeru, dokazujući da je i nakon teških izazova moguće vratiti se jači. Njena priča o usponu, borbi i povratku inspiracija je mnogima, a njeni budući nastupi s nestrpljenjem se očekuju u svijetu tenisa.