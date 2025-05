Što će Đoković na ovo reći? Prvi tenisač svijeta razbjesnio Srbe: Pazite što je napravio

Sinnerova gesta neće se svidjeti Novaku Đokoviću, koji ponosno ističe to što je Srbin

Jannik Sinner, prvi tenisač svijeta, razbjesnio je srpsku javnost svojim postupkom na utakmici nogometnog Kupa Italije između Milana i ologne koji je pratio s tribina.

Sinner je u svečanoj loži bio jako dobro raspoložen, a u jednom trenutku je snimljen kako rukama pokazuje "dvoglavog orla", simbol velike Albanije.

Je lli on taj nacionalistički simbol pokazao namjerno ili nije znao što radi, nije jasno, ali je to izazvalo veliku pažnju i osudu u Srbiji, gdje se to smatra ozbiljnom provokacijom.

