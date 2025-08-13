Njemački tenisač otkrio novi način kako izgubiti meč, diskvalificiran zbog bizarnog razloga

Njemački tenisač, 358. na ATP ljestvici, Mats Rosenkranz otkrio je novi način kako izgubiti meč. Bizarna diskvalifikacija dogodila mu se na Challengeru na Kreti.

Naime, Rosenkranz je diskvalificiran jer se otuširao usred meča. Nijemac je dobio prvi set 7:5 protiv Talijana Pietra Orlanda, a onda se otišao istuširati. Čist i mirisan, vratio se na drugi set kada mu je sudac priopćio da mu je upisan tehnički poraz i da je pobjednik njegov suparnik Orlando.

Rosenkranz je pokušao objasniti da je samo bio na toaletu i da nije znao da može biti diskvalificiran zbog tuširanja, ali već je bilo kasno. Tuširanje nije dozvoljeno u tenisu zbog strogih pravila antidopinških zakona. Drugi put će razmisliti prije ulaska u tuš.

