Kanadska tenisačica odlučila se na zanimljiv potez: Zove navijače na spoj, ali ima jedna caka

Kanadska tenisačica Leylah Fernandez odlučila se za nesvakidašnji potez u sferi privatnog života. Naime, javno je obznanila kako želi ići na spoj u Montrealu pa je otvorila svoje privatne Instagram poruke.

Fernandez se trenutačno nalazi na WTA turniru u Washingtonu gdje je u drugom kolu pobijedila prvu nositeljicu i četvrtu igračicu svijeta Jessicu Pegula. Fernandez je 2021. bila u finalu US Opena, a priznala je kako s 22 godine još nikada nije bila na spoju i sada to želi iskusiti pa je obznanila kako prima ponude u Instagram inbox kako bi se spoj održao u Montrealu gdje je Fernandez na turniru idući tjedan.

„Bilo je puno odgovora“, uzviknula je nakon što je u ponedjeljak pobijedila u prvom kolu DC Opena. „Mislim da je prvog dana bilo možda preko 100 poruka. Imam puno opcija", rekla je Fernandez koja je priznala da je to zapravo ideja njezina oca.

Morate prvo upoznati oca

„Tata me izravno pitao jesam li već izašla na spoj, a ja sam mu rekla da nisam“, prisjetila se, dodajući uz smijeh, „Nikad nisam imala vremena, a nitko me zapravo nije ni pitao, ne znam zašto. Predložio je da objavim video na Instagramu i da izađem u Montreal gdje se osjećam kao kod kuće i ugodno", ispričala je 36. tenisačica svijeta i dodala kako postoji jedan zanimljiv uvjet.

„Naravno, otac je rekao nešto poput: 'Ali, prvo me mora upoznati!' Složila sam se da je to 100% fer.“

„Dobila sam odgovore od drugih sportaša, uključujući i one s kojima sam bila na Olimpijskim igrama, i rekli su mi: 'Znam kako se osjećaš' ili: 'Kad sam imala 22 godine, ni ja nisam išla na spoj.' U ovim godinama svi ili učimo ili idemo na sportska natjecanja, pa čitanje tih poruka ne samo da me tjera da se osjećam bolje i kao da nisam izostavljena, već je i prilično kul što možemo voditi te razgovore zajedno“, otvorila je dušu mlada Kanađanka.

Ako ste u Montrealu sljedeći tjedan i želite izaći s teniskom zvijezdom, sada vam je prava prilika. Naravno, prvo ćete morati dobiti odobrenje njezina oca.

POGLEDAJTE VIDEO: Razišli se nakon dva turnira: Ivanišević i Tsitsipas završili suradnju