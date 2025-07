Francuske provokacije nisu uspjele: Džumhur igra tenis života i želi prvu titulu nakon sedam godina

Najbolji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur zauzeo je posljednje preostalo mjesto u polufinalu 35. izdanja Plava Laguna Croatia Opena pobijedivši u četvrfinalnom dvoboju francuskog kvalifikanta Titouana Drogueta s 3-6, 7-5, 6-2.

Četvrti nositelj je "preživio" pravu kanonadu, Droguetove servise brže od 220 km/h i razorne forhende, za plasman u svoje deseto polufinale na ATP Touru u karijeri, a prvo u Stella Marisu. Tako je Bosna i Hercegovina dospjela na listu država koje su imale predstavnika u polufinalu pojedinačne konkurencije na Croatia Openu.

"Ponosan sam, nije bio nimalo lagan meč. On je na kraju imao i problema s ozljedom, ali nije bilo lako privesti meč kraju", rekao je Džumhur.

Droguet je nakon gubitka drugog seta zatražio pomoć fizioterapeuta i dobio povez na desnom kvadricepsu. Džumhur je pametnom igrom došao do prednosti 5-1, a onda je Francuz odlučio "provokacijama" zakuhati završnicu. Kad je jednu loptu lansirao prema loži u kojoj su bili Džumhurovi članovi obitelji i prateća ekipa, 33-godišnji Sarajlija je zatražio od glavnog suca i ATP supervizora da opomenu Francuza.

Droguet se nije samo na tome zadržao. Servisima ispod ruke je dodatno pokušao isprovocirati suparnika, a na kraju je pokušao na meč-loptu biti atraktivan, ali mu to nije uspjelo.

'Da je odigrao normalno, tko zna što bi se dogodilo'

"Ja sam uvijek za istjerivanje pravde pa makar to ponekad bilo i na moju štetu. Ja mislim da je ono što je radio bilo opasno. Za zadnji poen mu mogu samo zahvaliti, jer je to napravio na 40-30. Da je odigrao normalno, tko zna što bi se dogodilo", rekao je Džumhur koji će u svom prvom polufinalu za suparnika imati 27-godišnjeg Španjolca Carlosa Tabernera, koji je po prvi put među četvoricom najboljih na turniru iz kalendara ATP Toura.

"Znam da me čeka još jedan težak meč. Moram se dobro naspavati i pripremiti da opet mogu igrati na ovoj razini."

Dvoboj Džumhura i Tabernera je na rasporedu od 21 sat na stadionu Goran Ivanišević. Prethodno će biti odigran prvi polufinalni dvoboj u kojem će se sastati talijanski predstavnik Luciano Darderi i Argentinac Camilo Ugo Carabelli. Program će u petak otvoriti igrači parova od 16.30 sati, kad je na rasporedu finalni meč u kojem će američko-britanska kombinacija Patrik Trhac - Marcus Willis igrati protiv Monačanina Romaina Arnaoda i Francuza Manuela Guinarda, koji su u prvom kolu spasili tri meč-lopte protiv Mateja Dodiga i Nine Serdarušića.

