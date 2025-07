Sinner nakon plasmana u finale Wimbledona: 'Svi smo vidjeli da je Novak povrijeđen'

Prvi igrač svijeta Jannik Sinner plasirao se u finale Wimbledona svladavši Novaka Đokovića s 6-3, 6-3, 6-4. Sinner će u nedjelju u finalu igrati sa Španjolcem Carlosom Alcarazom.

"Nevjerojatno. Ne mogu vjerovati. Ovo je turnir koji sam uvijek gledao kada sam bio mali. Nikada nisam zamišljao da bih ovdje mogao igrati u finalu. Danas su tu bili moj otac i moja braća. Igrati pred vama svima bilo je nevjerojatno, hvala vam", rekao je Sinner odmah na terenu nakon meča pa se dotaknuo i Novaka.

'Nemoguće je da finalni meč bude dobar kao na Roland Garrosu, ali bit će zanimljiv'

"S moje strane, servirao sam odlično, dobro se kretao. Svi smo vidjeli da je u trećem setu Novak bio povrijeđen. Imao je to u posljednjim poenima četvrtfinala. Pokušavao sam da ostanem miran, posebno u važnim trenucima. Vidjet ćemo što mi finale donosi", rekao je prvi igrač svijeta pa najavio finale.

"Vidjeli smo prošlo finale, nikad se ne zna. Velika je čast dijeliti teren s Carlosom. Volim ga gledati, mislim da se svi slažemo kakav je talent. Nadam se da će biti kao prošli, ne vjerujem da će biti bolji, jer mislim da je to nemoguće, ali mislim da će biti zanimljiv meč“, zaključio je Sinner.

POGLEDAJTE VIDEO: Bijač: 'Moramo od prve utakmice biti pravi, nadam se da ćemo ostati zdravi i otići daleko'