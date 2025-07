Prije nekoliko dana imao je Alcaraza na konopcima, a sad je završio veličanstvenu karijeru

Talijanski tenisač, 38-godišnji Fabio Fognini u srijedu je u Wimbledonu objavio završetak karijere.

Fognini je na otvaranju ovogodišnjeg Wimbledona prošlog ponedjeljka izgubio dvoboj 1. kola od branitelja naslova Carlosa Alcaraza nakon pet setova, a ispostavilo se kako mu je to bio posljednji dvoboj.

"Danas je službeno. Mogu svima reći zbogom", rekao je Fognini koji je ranije rekao kako se planira umiroviti u sljedećih godinu dana.

Tijekom karijere Fogninijev najbolji plasman na ATP ljestvici bilo je deveto mjesto prije 10 godina, ukupno je nastupio u 19 finala te osvojio devet naslova. Od tih 19 finala dva je igrao na Croatia Openu u Umagu, 2013. je izgubio od Tommyja Robreda, dok je 2016. bio pobjednik. Najveći uspjeh mu je osvajanje "masters 1000" turnira u Monte Carlu 2019. godine, a to mu je ujedno bio i zadnji osvojeni turnir.

