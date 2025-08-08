Ne može prestati pobjeđivati! Prižmića pobjeda dijeli od nevjerojatnog uspjeha

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić plasirao se u polufinale ATP "challengera" koji se igra na tvrdoj podlozi u poljskom Grodzisk Mazowieckom, mladi je Splićanin u četvrtfinalu nadvisio Talijana Francesca Maestrellija sa 6-3, 6-4.

Prižmić, koji je u Poljskoj postavljen za drugog nositelja, u polufinalu će za suparnika imati trećeg nositelja turnira Francuza Harolda Mayota.

Jedna ga pobjeda dijeli od nevjerojatnog petog finala zaredom

U slučaju pobjede protiv Mayota, Prižmić bi stigao do petog uzastopnog finala na "challenger" turnirima na kojima je nastupio, nakon naslova u Zagrebu i Bratislavi te finala u Milanu i San Marinu. U međuvremenu je nastupio i na ATP turniru u Umagu na kojem je stigao do četvrtfinala gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Talijana Luciana Darderija.

