Kvalifikacije je uspješno prošla, ali dalje ne ide, Ružić ispala od igračice hrvatskih korijena
Hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u 2. kolo WTA 1000 turnira u Cincinnatiju, nakon uspješnog nastupa u kvalifikacijama 22-godišnja Međimurka je u 1. kolu izgubila od Novozelanđanke Lulu Sun sa 4-6, 4-6 nakon sat i pol igre.
Ružić je vrlo loše ušla u dvoboj što je raspoložena Sun iskoristila te nizom "winnera", poglavito forhendom, stigla do visokog vodstva od 4-0. Naznake bolje igre Ružić je pokazala već u četvrtoj igri u kojoj je propustila "break-loptu", da bi naša igračica zaredala s tri osvojena gema čime je smanjila rezultat na 4-3 vrativši jedan izgubljeni servis no nije uspjela nadoknaditi i drugi pa je prva dionica pripala Sun sa 6-4.
Previše neiskorištenih prilika
Većim dijelom drugog seta Ružić je bila bolja igračica, ali propustila je tri prilike za oduzimanje servisa suparnici i vodstvo od 2-0, da bi kod rezultata 4-3 za Ružić Novozelanđanka spasila još jednu "break-loptu" asom, a onda kod 4-4 je naša igračica odigrala jedini lošiji gem na svom servisu u drugom setu te odmah zato i kažnjena gubitkom početnog udarca. Sun je tako stigla do servisa za meč u kojem je Ružić imala još dvije "break-lopte" koje nije iskoristila pa je Sun zabila as na svoju drugu meč-loptu i prolazak dalje.
