Prije tri godine Ćorić je osvojio ovaj turnir, ali sada nije uspio proći sretnog gubitnika

Hrvatski tenisač Borna Ćorić izgubio je susret 1. kola na ATP turniru iz serije "masters 1000" u Cincinnatiju, bolji od njega je bio sretni gubitnik Amerikanac Emilio Nava sa 6-3, 7-5 za sat i 38 minuta igre.

Protiv igrača koji nikada dosada u karijeri nije bio među 100 najboljih na ATP ljestvici, 28-godišnji Ćorić nije uspio osigurati niti jednu "break-loptu" i to na terenu na kojem je prije tri godine ostvario svoj najveći uspjeh u karijeri osvajanjem naslova na ovom prestižnom turniru.

Bezopasan na servisu Nave

Štoviše, tijekom prvog seta Ćorić je osvojio tek pet poena na suparnikov servis dok je on sam bio pod stalnim pritiskom na svom početnom udarcu. S dvije dvostruke servis pogreške izgubio je svoj servis odmah na početku, kod zaostatka 2-5 je izvukao dvije set-lopte Nave no to mu u konačnici nije mnogo značilo.

U drugom setu Ćorić je bio ravnopravniji, dok 4-4 oba su igrača bila sigurna na svom početnom udarcu, ali onda su opet počeli problemi za Zagrepčanina. U devetoj igri Ćorić je spasio dvije "break-lopte", ali u 11. je upao u rupu od 0-40 te pokleknuo što je Navi otvorilo put da još jednim sigurnim servis-gemom okonča posao.

Ovim porazom Ćorić je ostao na samo jednoj pobjedi na ATP Touru ove godine.

