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NEKOME SE I SVIĐA /

Imamo i pozitivnu reakciju na kritiziranu hidracijsku pauzu: 'Pruža mi priliku'

Imamo i pozitivnu reakciju na kritiziranu hidracijsku pauzu: 'Pruža mi priliku'
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Foto: Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Trominutne pauze za hidrataciju uvedene su na polovici svakog poluvremena

7.7.2026.
3:10
Sportski.net
Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo 2026. donijelo je puno novotarija. Većina je pozitivno prihvaćena jer su ubrzale igru, ali jedan je navijačima posebno ne sviđa.

Trominutne pauze za hidrataciju uvedene su na polovici svakog poluvremena, kao dodatak sportu visokog tempa koje bi se vrlo vjerojatno mogle smatrati razumnim. U vrućini sjevernoameričkog ljeta, razumljivo je da bi bilo mudro zastati i popiti malo vode, ali pravi razlozi nalaze se, svima je jasno, negdje drugdje. 

Ogromni novac od reklamiranja 'milijun' sponzora slijeva se u džep onih koji o tome odlučuju, a unatoč sve glasnijim zvižducima na tribinama, predsjednik FIFA-e, Gianni Infantino kaže - 'pa meni se baš sviđaju te pauze'. Navijači se nikako ne mogu složiti s time, treneri nisu bili tako glasni, ali sada smo dobili pozitivnu reakciju jednog izbornika.

Švicarski izbornik Murat Yakin rekao je uoči osmine finala protiv Kolumbije kako mu trominutne pauze u sredini poluvremena itekako pomažu. "To nam pruža priliku da brzo porazgovaramo s igračima o tome što je potrebno”. "To nam daje dvije minute za razgovor s igračima. Pruža mi veću sigurnost jer mogu čuti što oni misle, možemo ponuditi rješenja, a dobivam i povratnu informaciju", rekao je Yakin. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.HidracijaPauzaFifašvicarska Nogometna Reprezentacija
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