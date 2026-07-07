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HIT-SNIMKA /

Stoper Engleske primio se za rame: Zabrinuo je izbornika, a onda je počela ludnica

Stoper Engleske primio se za rame: Zabrinuo je izbornika, a onda je počela ludnica
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Slavlje u svlačionici bilo je ludo, a snimke su postale viralne na društvenim mrežama

7.7.2026.
2:04
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Slavlje u svlačionici bilo je ludo, a snimke su postale viralne na društvenim mrežama. Junak jedne od njih je bio John Stones koji je s ostalim suigračima prevario izbornika Thomasa Tuchela. Prilikom jedne pjesme, Stones se primio za rame, Rice je već vikao da je ozlijeđen, Tuchelu se promijenio izraz lica, a onda je Stones stisnuo biceps i počeo plesati.

 

 

 

 

Svi se se smijali, a od sreće je skakao i Tuchel kojemu je laknulo. Ne možemo ga kriviti što je nasjeo na ovu psinu jer mu se prilikom slavlja na terenu ozlijedio Jordan Henderson koji je pao preko reklamnih panoa i slomio ruku. 

Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške u subotu, 11. srpnja u 23 sata. Engleska će biti bez desnog beka jer je Jarrell Quansah dobio crveni karton protiv Meksika, a Reece James je ozlijeđen i upitno je koliko može izdržati.

Engleska Nogometna ReprezentacijaJohn StonesThomas TuchelSvjetsko Prvenstvo 2026.
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