Srbi se raspisali o ispadanju Hrvatske: 'Kukaju i žale se, svi drugi im krivi!'

Utakmica šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u kojoj je Portugal pobijedio Hrvatsku (2-1) i izbacio je s Mundijala pomno se pratila i u Srbiji.

Hrvatska je povela, Portugal je okrenuo rezultat, da bi Joško Gvardiol duboko u sudačkoj nadoknadi zabio za 2-2, ali,nažalost, radost je kratko trajala, pogodak je poništen zbog zaleđa i Portugalci su prošli dalje.

Portal B92 je dramatičnu završnicu sažeo u naslovu "Totalna ludnica – preokret Portugala u nadoknadi, VAR bacio Hrvate u očaj!".

U izvještaju su detaljno opisali dramu koja je kulminirala poništenim golom u nadoknadi i prenijeli oštru reakciju kapetana Modrića na VAR tehnologiju.

Portal Alo također se fokusirao na tehnologiju naslovom "Kaos u završnici utakmice: Ovako je Hrvatima poništen gol u 103. minuti", u kojem su detaljno objasnili kako je senzor u lopti detektirao minimalni kontakt Igora Matanovića s loptom, što je dovelo do signalizacije zaleđa.

Portal Mondo je u svom naslovu poraz nazvao "možda i najbolnijim porazom u povijesti".

Informer je utakmicu nazvao "utakmicom godine" i istaknuo ulogu VAR-a koji je "u 103. minutu spriječio produžetke", ali i dodajući kako je "kozmička pravda igrala za Portugal".

Reakcije iz Hrvatske saželi su u naslovu: "Kukaju i žale se, svi drugi im krivi! Hrvati bijesni: 'Lopovluk, namjerno su nas pokrali i izbacili s Mundijala'".