Engleski mediji u transu: 'Imali smo sreće i provukli se u borbi do kraja'

Engleska je izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu rezultatom 2-1 nakon produžetka, nakon dramatične pobjede protiv Norveške u trećem četvrtfinalnom susretu. Norvežane je u Miamiju u vodstvo doveo Andreas Schjelderup, ali je engleska desetka Jude Bellingham s dva pogotka preokrenuo rezultat i nakon produžetaka odveo Engleze dalje. Engleski mediji nakon utakmice posebno su istaknuli karakter momčadi i još jednu veliku večer veznjaka Real Madrida.

The Guardian: Engleska se izvukla zahvaljujući širini kadra i karakteru

Poznati The Guardian navodi da Engleska nije odigrala uvjerljivu utakmicu, ali je još jednom pokazala upornost i mentalnu snagu.

"Engleska se morala boriti do kraja, ponekad je imala i sreće, ali jednostavno nije odustajala i provukla se“, piše The Guardian.

Kao jedan od ključnih razloga pobjede ističu kvalitetu i širinu engleske klupe, koja je u završnici susreta donijela potrebnu energiju i prevagu.

"Na kraju su slavili, ali bez previše euforije jer su se svi potpuno iscrpili“, dodaje Guardian.

BBC: Bellingham je ponovno bio engleski spasitelj

Alan Shearer za ugledni britanski BBC naglasio je kako se Engleska još jednom našla u vrlo teškoj situaciji nakon primljenog pogotka, ali je uspjela odgovoriti.

"Gdje početi? Još jedno veliko razočaranje zbog primljenog gola, ali ova Engleska je napravljena od čvrstog materijala“, rekao je Shearer.

Engleska je u drugom poluvremenu prolazila kroz teško razdoblje i bila pod snažnim pritiskom Norvežana, no uspjela je ostati u utakmici i pronaći put do preokreta.

"Nije iznenađenje da ih je upravo Jude Bellingham ponovno spasio“, dodao je Shearer.

BBC: Predstava nije bila uvjerljiva, ali cilj je ostvaren

Bivši engleski vratar Paul Robinson smatra kako momčad nije pružila najbolju partiju, ali je na kraju napravila ono najvažnije.

"Gdje uopće početi s ovim? Opet su nas doveli do ruba“, rekao je Robinson za BBC.

Kritizirao je pojedine taktičke odluke Thomasa Tuchela, ali je istaknuo da Engleska u svojim redovima ima igrače koji mogu odlučiti najveće utakmice.

"Držali su se plana, a kad imaš Judea Bellinghama i Harryja Kanea, imaš igrače za velike utakmice.“

U tekstualnom LIVE-u utakmice na web siteu BBC-a još stoji:

"Kapetan Engleske Harry Kane u razgovoru za BBC Sport osvrnuo se i na poništeni pogodak:

'Mislim da je zaleđe bilo doista minimalno. U tom trenutku to je bilo frustrirajuće. Također mislim da sam trebao dobiti kazneni udarac, koji se bez problema mogao dosuditi. No na kraju to više nije važno. U polufinalu smo i to je jedino što se računa."

O plasmanu u polufinale rekao je:

"Prije utakmice poruka je bila da maknemo ručnu kočnicu i zaigramo slobodno. Gledao sam kako treniramo i znam kakvu kvalitetu imamo, posebno u napadačkom dijelu igre. To dosad još nismo uspjeli u potpunosti prenijeti na teren. Ipak, u polufinalu smo Svjetskog prvenstva, a još uvijek nismo odigrali svoju najbolju utakmicu.

Ako to uspijemo pokazati u srijedu, upravo bi to moglo biti presudno i odlučiti tko će osvojiti naslov. Sada ćemo uživati u ovoj pobjedi, oporaviti se, a za nekoliko dana počinju pripreme za novu utakmicu.'

BBC hvali Judea Bellinghama:

"Vuče nas kroz cijeli turnir":

The Sun: S Bellinghamom nada uvijek postoji

The Sun, poznati britanski tabloid, piše kako je Engleska tijekom većeg dijela utakmice djelovala kao momčad koja je nadomak ispadanja, prije nego što je u završnici došlo do potpunog preokreta.

"Jude Bellingham spasio nas je sa zvukom sirene, zvona. Baš kad ste pomislili da je kraj puta, put prema slavi se nastavlja“, navodi The Sun.

Engleski tabloid smatra da je Bellingham još jednom potvrdio status igrača koji može promijeniti tijek utakmice u najvažnijim trenucima.

"Kad imate Judea Bellinghama, uvijek imate šansu“, zaključuje The Sun.

Daily Mail: 'Bellingham je junak Engleske'

Daily Mail opjevao je Judea Bellinghama doslovno...

Bellingham je junak Engleske...

"Na na na na na na na, na na na na, Hey Jude..."

Rekao sam to već bezbroj puta, a sada ću to viknuti glasnije nego ikad. Jude Bellingham je taj čovjek.

Veznjak kojeg navijači Engleske iza gola upravo slave pjesmom to je itekako zaslužio. Da nije bilo Bellinghama, Engleska bi već bila ispala.

Čak i kada Tri lava igraju svoj najlošiji nogomet, zvijezda Real Madrida uvijek pronađe način da spasi ovu momčad. To je doista nevjerojatno.

Njegov prvi pogodak bio je sjajan, naravno, ali drugi je bio pravo oličenje borbenosti i odlučnosti. Nakon što je u iscrpljujućoj vrućini Miamija gotovo potpuno ispraznio svoje zalihe energije, prvi je stigao do lopte. To je bilo uistinu impresivno.

Nakon ove utakmice Engleska duguje Bellinghamu ogromnu zahvalnost."

The Telegraph: 'Bellingham je spasitelj Engleske'

The Telegraph navodi:

"Bellingham, spasitelj Engleske, odveo je svoju reprezentaciju u još jedno polufinale Svjetskog prvenstva."