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Manje od 24 sata nakon rušenja Hrvatske, Englezi odigrali tajnu utakmicu i zabili pet komada

Manje od 24 sata nakon rušenja Hrvatske, Englezi odigrali tajnu utakmicu i zabili pet komada
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Englezi pišu kako su se igrala dva poluvremena od 25 minuta

19.6.2026.
6:07
Sportski.net
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Engleska nogometna reprezentacija svladala je Hrvatsku 4-2 na otvaranju Svjetskog prvenstva u Dallasu u srijedu navečer po hrvatskom vremenu.

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Početkom nastavka, već u 47. minuti za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Zanimljivo, manje od 24 sata nakon te velike pobjede, engleski su reprezentativci već bili u akciji. U svome su kampu u Kansasu iza zatvorenih vrata odigrali prijateljsku utakmicu protiv MLS momčadi Sporting Kansas City. Utakmica se održala u četvrtak poslijepodne po američkom vremenu u trening centru u Kansasu, a Engleska je slavila s 5-1, piše The Sun.

Englezi pišu kako su se igrala dva poluvremena od 25 minuta. Ivan Toney je zabio hat-trick, a po pogodak su dodali Morgan Rogers i Ollie Watkins. Eberechi Eze, Dan Burn, Marc Guehi, Kobbie Mainoo i Jarell Quansah, igrači koji nisu započeli utakmicu u Dallasu, također su nastupili u utakmici.

Samo 13 igrača treniralo je - a ti igrači su potom nastupili u utakmici - dok su ostali imali rekuperacijske treninge u timskom hotelu. Izbornik Thomas Tuchel želio je dati ostatku svoje momčadi priliku da odigra utakmicu kako bi održali svoju razinu kondicije.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Engleska Nogometna ReprezentacijaSportingKansasMls
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