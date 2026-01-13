Sitno odbrojavamo do početka Eura, Srna rekao kako stoje stvari: 'To moramo minimalizirati'

Do početka Europskog rukometnog prvenstva ostalo je manje od 48 sati, dok Hrvatska prvu utakmicu igra u subotu. Izabranici Dagura Sigurdssona završavaju s pripremama u Njemačkoj. Put prema sjeveru Europe očekuje ih prekosutra. Dašak atmosfere iz hrvatskog kampa nadomak Hannovera donosi vam reporter RTL Danasa Maro Miljanić.

U malenom gradu u okolici Hannovera, koji ima tek nešto više od 30 tisuća stanovnika, hrvatski rukometaši ovih su dana pronašli svoj mir. Do prve utakmice s Gruzijom ostala su još četiri dana, a među igračima, unatoč porazima od Njemačke u prijateljskim susretima vlada dobro raspoloženje.

"Polako se spremamo, zapravo već je to skoro kraj, još jedan-dva treninga i kreće prvenstvo. Mislim da smo u dobrom ritmu. Dobro treniramo, svi smo zdravi, to je najbitnije i jedva čekamo", rekao je Luka Lovre Klarica.

Važan adut ovih priprema je, dakako, video analiza uz pregledavanje naših pogrešaka iz utakmica s Njemačkom. Na dnevnom redu su i snimke naših protivnika iz grupne faze.

"Fokusirani smo na grupu u kojoj se nalazimo. Analiziramo naše protivnike. Nakon toga ćemo dogovoriti posljednje detalje - taktiku, kako ćemo se vraćati u obranu, promjene i slično", potučio je izbornik Sigurdsson.

No, dobru atmosferu u kampu donekle su poremetila dva važna izostanka. Zbog ozljeda su otpali Leon Ljevar, lijevi vanjski koji je oduševio u prijateljskim utakmicama, kao i naš važan adut na crti Marin Šipić.

"Najvažnije je ostati zdrav i mislim da je ovo prvenstvo već dosta ozljeda izašlo od svih reprezentacija i mislim da će to diktirati tijek prvenstva. Nadam se da ćemo ostati zdravi cijelo prvenstvo", ističe Marin Jelinić.

Kažu da se po jutru poznaje dan i upravo je zato izrazito važno pobijediti prvu utakmicu na Europskom prvenstvu. Zbog toga je dobra vijest da na otvaranju igramo s Gruzijom na papiru najslabijom reprezentacijom u našoj skupini.

"Početak najbitniji da uđemo u mašinu tog prvenstva, tih utakmica. Naravno da iščekujemo taj početak. Zato smo i trenirali ovako", rekao je Jelinić.

Speaker3: Hrvatska reprezentacija u Njemačkoj će trenirati do četvrtka. Tada im slijedi let za danski Kopenhagen, odakle će se busom uputiti u 40 kilometara udaljeni Malmo. U petak potom ide upoznavanje s dvoranom, a u subotu kreće show koji ćete moći pratiti u izravnom prijenosu na RTL-u.

Uživo iz Njemačke

U Njemačkoj nas čeka naša Maja Oštro Flis. Majo, bila si na pretposljednjem treningu, kakvo je stanje u reprezentaciji?

"Izvrsno. Odlična atmosfera, puno veselja, ali i puno rada. Danas dva treninga, jedan u jutarnjim satima, jedan u popodnevnim satima. Bila je tu, naravno, i video analiza. Ove pripreme su se itekako shvatile ozbiljno", otkrila je Maja Oštro Flis.

Zvonimir Srna je stigao s treninga i odmah podijelio dojmove.

"Evo, tu smo u Njemačkoj, prekosutra idemo za Švedsku. Atmosfera je odlična, trenira se dobro. Vidjeli smo neke stvari na kojima treba raditi iz ove dvije utakmice s Njemačkom i po tom uzorku brusimo još završne detalje uoči prvenstva", rekao je Srna.

Što se konkretno brusi? Koji detalji?

"Svi koji su gledali vidjeli su da smo imali nekih problema u napadu iz kojih su nam Nijemci trčali kontre i polukontre. I mislim da u današnjem rukometu je nekako najvažnija ta disciplina u napadu, da ne daš protivniku loptu u ruke, da ti ne trči, jer stvarno sve danas ekipe to znaju kazniti."

Danas je bilo jako simpatično na ovom posljednjem treningu. Puno osmijeha, dobre energije, pozitive. To krasi svaku dobru i veliku momčad.

"Pa sigurno smo mi jedna obitelj. I danas je bio odličan trening. Svima je bilo drago da rade dobar i kvalitetan trening, da je energija na vrhuncu i u tom tonu želimo nastaviti sve do prvenstva."

Uskoro putujete u Malmö. Znamo da je 17.siječnja prva utakmica s Gruzijom. Korak po korak, utakmicu po utakmicu, ali važno je zapravo u turnir ući s pobjedom.

"Prva utakmica s Gruzijom će biti bitna da dobro uđemo u turnir. Prva utakmica zna biti s dosta nervoze, ali mi idemo isključivo na pobjedu da uđemo puni samopouzdanja u turnir."

Pripreme se lagano bliže kraju. Barsinghausen je malo mjesto tiho. Je li vam to odgovara? Nekako podsjeća na onu atmosferu kakva je bila u Karlovcu.

"Slično je, tako malo simpatično mjesto. Još je snijeg lani padao u Karlovcu, tako da je sve nekako slično. Imamo mir u hotelu, sportski kompleks, imamo sve u hotelu, ne moramo nigdje ići. I stvarno uživamo."

Puno puta smo pričali o Europskom prvenstvu, velika su očekivanja, velike su i ambicije sigurno i reprezentacije. Što vi nekako priželjkujete, što sanjate?

"Pa iskreno, iz iskustva nekog sa zadnjih četiri-pet prvenstava ne volim ići u neke ranije kalkulacije, tako sigurno i cijela ekipa. Idemo iz utakmice u utakmicu, dizati se, dizati formu. Mislim da imamo nekih problema s formom igrača. Dosta smo iz ozlijeda, dosta nekih problema s minutažom u klubu, ali sve to treba gurnuti u smjeru da kao momčad igramo dobro i da imamo dobru energiju i atmosferu."

Evo, posljednje pitanje. Što je konkretno, primjerice izbornik Sigurdsson naglasio tijekom ovih priprema. Sigurno ste već donijeli neke zaključke, podvukli neke crte.

"Rekao je da trebamo imati energiju kao u prošlom prvenstvu i na tome treba graditi sve. Mislim da stvarno u ove dvije utakmice nismo imali tu neku organiziranu disciplinu u napadu i, ponavljam, dosta smo primali laganih golova i to je stvar koju moramo minimalizirati ako mislimo napraviti velike stvari."

Reprezentacija 15. siječnja iz Hannovera putuje do Kopenhagena, zatim naravno, autobusom do Malmöa, a sve to naravno, pratimo i mi.

