Hrvatska rukometna reprezentacija večeras igra ključnu utakmicu sa Švicarskom koji bi mogao jasnije pokazati koja reprezentacija je bližu ulasku u polufinale.

Uoči same utakmice u studiju emisije "Vrijeme je za rukomet" pojavio je i Karlo Godec koji će se pojaviti u novoj sezoni reality show "Gospodin savršeni"

"Veliko zadovoljstvo mi je biti uz dvije legende. Igrao sam s Lučinom, Srnom... Znam koliko im je teško u ovom trenutku, ali ja vjerujem da ćemo doći daleko"

Igor Vori mu je bio i trener:

"Žao mi je što se ostavio rukometa. On je krilo koje igra obranu, to je najpoželjnije... Krenuo je drugim putem, ali evo sada je Gospodin Savršeni"

"Igor je kao trener bio jako strog trener, uživao sam u Sesvetama, rekao sam mu da nikad nisam imao takvog trenera..." Cijeli video pogledajte u članku.

Novu sezonu 'Gospodina Savršenog' možete pogledati već večeras na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko bi rekao? U emisiji vrijeme je za rukomet pojavio se neočekivani gost