Velikan dao luđački iznos za hrvatskog kapetana! Ovo mijenja rukomet u potpunosti

Ivan Martinović (27), kapetan hrvatske rukometne reprezentacije i zvijezda Rhein-Neckar Löwena, seli u redove mađarskog velikana Veszprema u jednom od najvećih transfera u povijesti rukometa. Informaciju je objavio poznati insajder Hen Livgot.

Transfer uključuje složenu razmjenu čak četiri igrača i odštetu od 980.000 eura, što je iznimno rijetka cifra u svijetu rukometa. U Veszprem, uz Martinovića, seli i iskusni švedski golman Mikael Appelgren, dok će u suprotnom smjeru put Njemačke otići golman Mike Jensen i desni vanjski Lukas Sandell.

